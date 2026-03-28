Το Ισραήλ χτύπησε την έδρα του Οργανισμού Ναυτιλιακών Βιομηχανιών στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Ιράν την έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος όπου παράγονται όπλα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες κατασκευάζονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

“Τη χθεσινή νύχτα, περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα μεγάλης κλίμακας που είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη”, εκ των οποίων η έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος του Πολεμικού Nαυτικού και “εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων οπλικών συστημάτων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας”, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

