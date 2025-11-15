Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για Γάζα, Συρία και Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Γάζα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη Συρία, σε τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.



Ο Πούτιν ξεκίνησε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση.

Η επικοινωνία ήταν η τελευταία σε μια σειρά πρόσφατων συνομιλιών, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου. Στις συνομιλίες «συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα», αναφέρει το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.