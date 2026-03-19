Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία στην Καλαμαριά

Απολογείται σήμερα έπειτα από προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που ήταν μαζί του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν σκοτώθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιων της ανακρίτριας.

Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας, από τον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 19χρονου, όπως και σε ακόμη ένα άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα, είχε ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.