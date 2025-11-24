“Θέλεις να κάνουμε μαζί μια ταινία πορνό;”: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τον βιασμό του από φρουρό της Χαμάς

Τις φρικτές λεπτομέρειες της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη στα χέρια της Χαμάς, όσο καιρό κρατούνταν στη Γάζα, περιέγραψε ένας Ισραηλινός όμηρος.

Ο 24χρονος Γκάι Νταλάλ-Γκιλμπόα, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το μουσικό φεστιβάλ Nova, απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Και τώρα σε συνέντευξή του στο Channel 12 του Ισραήλ, μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, μετά την συγκλονιστική μαρτυρία ενός άλλου ομήρου, του Ρομ Μπρασλάβσκι.

Ανακαλώντας ένα από τα πιο τραυματικά περιστατικά που βίωσε κατά τη διάρκεια των 738 ημερών αιχμαλωσίας του στη Γάζα, ο Νταλάλ Γκιλμπόα περιέγραψε πώς ο φρουρός τον οδήγησε, με δεμένα μάτια, σε ένα δωμάτιο και άρχισε να τον ρωτά για πορνογραφία, λέγοντάς του: «Δεν έχεις δει κορίτσια εδώ και πολύ καιρό, σωστά; Θέλεις να δεις πορνό; Θέλεις να κάνουμε εγώ κι εσύ μια ταινία πορνό;».

It’s difficult to watch yet must be heard. Another horrific testimonial by a hostage survivor. Guy Gilboa-Dalal speaks of the sexual assault he suffered at the hands of Palestinian Hamas.



This is Hamas. A dark jihadist ideology which they implement with unrestrained violence.… pic.twitter.com/esQzKMsw03 November 23, 2025

Ο δεσμοφύλακας στη συνέχεια προχώρησε στη σεξουαλική κακοποίησή του, αγγίζοντάς τον από πίσω, ενώ τον χλεύαζε λέγοντάς του «σ’ αγαπώ».

«Άρχισε να αγγίζει όλο μου το σώμα και εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Άρχισε να με αγγίζει και να φιλά τον λαιμό μου, την πλάτη μου. Ήταν πολύ, πολύ τρομακτικό», είπε.

Περιέγραψε πώς η καρδιά του άρχισε να «χτυπάει πολύ, πολύ γρήγορα» γεγονός που έκανε τον φρουρό να τον ρωτήσει αν φοβόταν. «Του είπα ναι» είπε ο 24χρονος πρώην όμηρος. «Με έπιασε, πίεσε ένα όπλο στο κεφάλι μου και ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπε ότι αν το έλεγα σε οποιονδήποτε από τους άλλους εκεί μέσα (σε άλλους ομήρους ή φρουρούς), τότε θα με σκότωνε».

Το ντους και η κακοποίηση

Περιγράφοντας ένα άλλο περιστατικό, ο πρώην όμηρος αφηγείται μια βίαιη και εξευτελιστική επίθεση μετά από ένα ντους που έκανε. «Έκανα ντους και με άρπαξε με τη βία, με τράβηξε στο δωμάτιό τους και δεν με άφηνε να ντυθώ. Έβγαλε και το δικό του παντελόνι», είπε.

«Του είπα: Πλάκα κάνεις, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ. Είσαι μουσουλμάνος, τέτοια πράγματα απαγορεύονται». Παρά τις προσπάθειές του να σταματήσει την επίθεση, ο φρουρός συνέχισε με τη σεξουαλική κακοποίηση.

«Δεν τον έβλεπα, το πρόσωπό μου ήταν στραμμένο αλλού και εκείνος ήταν πίσω μου. Έτριβε τα γεννητικά του όργανα στον πρωκτό μου για λίγα λεπτά και πραγματικά πάγωσα», είπε ο πρώην όμηρος.

Hostage survivor Guy Gilboa Dalal shares a brutal sexual assault that he carried in silence since his liberation.

His courage to speak out is a testament of the unimaginable crimes committed against Israeli hostages

🎥Channel 12 News pic.twitter.com/awW4zKFh4E — Israel ישראל (@Israel) November 19, 2025

«Δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη τη στιγμή», είπε ο Νταλάλ-Γκιλμπόα, περιγράφοντας τον φόβο ότι η επίθεση μπορεί να γινόταν «κάτι τακτικό» ή ότι θα «χειροτέρευε σταδιακά -ότι θα υπήρχαν περισσότερα χτυπήματα, περισσότερη βία, ακόμη πιο επεμβατική κακοποίηση».