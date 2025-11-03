MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Θα δοκιμάσουμε πυρηνικά, αλλά δεν θα γίνουν εκρήξεις, καθησυχάζουν οι ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές εκρήξεις, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, κατευνάζοντας τις ανησυχίες μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το στρατό να ξαναρχίσει τις δοκιμές όπλων.

«Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», δήλωσε ο Ράιτ στο Fox News και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις», δηλαδή χωρίς την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να γίνει πυρηνική έκρηξη.

Το σχόλιο έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στους αξιωματούχους της άμυνας «να ξεκινήσουν τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση» με τις αντίπαλες δυνάμεις.

«Οι Αμερικανοί που ζουν κοντά σε περιοχές δοκιμών, όπως στη Νεβάδα, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν», δήλωσε ο Ράιτ και εξήγησε ότι δοκιμάζονται όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου για να είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.

Τα σχόλια του Τραμπ στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα, ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές εκρήξεις που είχαν τερματιστεί το 1992.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», είπε σε συνέντευξή του την Κυριακή. Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει τερματίσει τις πυρηνικές δοκιμές της το 1990 και η Κίνα το 1996.

Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη χώρα που είχε πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές από τη δεκαετία του ‘90, αλλά ακόμη και η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε μορατόριουμ το 2018.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

