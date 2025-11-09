MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τενερίφη: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από τη σφοδρή θαλασσοταραχή (video)

|
THESTIVAL TEAM

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 15 τραυματίστηκαν το Σάββατο, καθώς σφοδρά κύματα έπληξαν το ισπανικό νησί της Τενερίφης, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Eλικόπτερο διάσωσης μετέφερε έναν άνδρα που είχε πέσει στη θάλασσα στην παραλία La Guancha, στο βόρειο τμήμα του νησιού, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας άλλος άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει στην παραλία El Cabezo, στο νότιο τμήμα της Τενερίφης. Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών και του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Μια γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε όταν κύμα παρέσυρε δέκα άτομα στη θάλασσα, στην περιοχή Puerto de la Cruz στο βόρειο τμήμα του νησιού. Τα υπόλοιπα εννέα άτομα υπέστησαν τραυματισμούς, τα τρία εξ αυτών σοβαρούς.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που το κύμα παρασύρει τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε λιμενοβραχίονα.

Οι Κανάριες Νήσοι, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής, βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για παράκτους κινδύνους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης των νησιών την Κυριακή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Πινόκιο, ένα διαφορετικό αγόρι” αύριο στο Θέατρο Αμαλία

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 6 ώρες πριν

Εκδήλωση στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο σήμερα με θέμα: “Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη και τις επιλογές των παιδιών μας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κικίλιας: Η αποτύπωση των συμφωνιών Ελλάδας – ΗΠΑ θα είναι η μείωση του κόστους ζωής των Ελλήνων

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο – Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο τρομοκράτες

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βάνα Μπάρμπα για Απόστολο Γκλέτσο: Η Σοφία Μουτίδου τον πρόσβαλε, πώς ξέρει ότι λέει ψέματα;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βορίζια: Φόβοι για τα μνημόσυνα και το άνοιγμα των σχολείων – 5 κρατούμενοι στο “μικροσκόπιο” για τη βόμβα