Ταϊλάνδη: Βρετανός τουρίστας έριξε μπουνιά σε Άραβα γιατί ακούμπησε τα γυμνά πόδια του πάνω στο κάθισμά του

Ένα βίαιο περιστατικό συνέβη στις 11 Νοεμβρίου σε τουριστικό λεωφορείο στην Ταϊλάνδη όταν Βρετανός τουρίστας επιτέθηκε σε έναν άλλον άνδρα από τη Μέση Ανατολή επειδή έβαλε τα γυμνά του πόδια στο προσκέφαλο του καθίσματος κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Ο νεαρός ζήτησε από τον άνδρα πίσω του στο λεωφορείο να κατεβάσει τα πόδια του από το κάθισμα, κατά την διάρκεια ξενάγησης στο τροπικό νησί Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός απάντησε με γέλια και χλευασμούς, προκαλώντας τον καβγά μέσα στο λεωφορείο.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον Βρετανό τουρίστα να ρίχνει μια γροθιά, ενώ ο άλλος άνδρας ανταπέδωσε κλωτσώντας τον με το γυμνό πόδι του από το εσωτερικό του οχήματος.

Το προσωπικό της εκδρομής αναγκάστηκε να παρέμβει και να χωρίσει τους δύο άνδρες πριν ο τσακωμός πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις,

Ο Ταϊλανδός ξεναγός, Yutthachai Samee, ο οποίος επίσης επέβαινε στο λεωφορείο, είπε: «Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο Άραβας τουρίστας έβαλε τα πόδια του στο κάθισμα ενός Βρετανού τουρίστα.

Ο Βρετανός τουρίστας του μίλησε ήρεμα, λέγοντάς του ότι ήταν ανάρμοστο, αλλά ο Άραβας πελάτης τον χλεύασε και γέλασε. Ο Βρετανός άρχισε να τραβάει βίντεο και προσπάθησε να του εξηγήσει ξανά ευγενικά, αλλά ο Άραβας τουρίστας τον αγνόησε.

«Προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, ενώ ο Άραβας πελάτης χρησιμοποίησε το παπούτσι του για να αμυνθεί. Φαινόταν να πιστεύει ότι ήταν εντάξει να συμπεριφερθεί έτσι, επειδή οι Βρετανοί τουρίστες ήταν νεότεροι» είπε ο ίδιος.

Μετά το περιστατικό, ο τουρίστας από τη Μέση Ανατολή ζήτησε να τον μεταφέρουν πίσω στο ξενοδοχείο του, ενώ η υπόλοιπη ομάδα συνέχισε το ταξίδι.

Ο Yutthachai περιέγραψε τον Βρετανό τουρίστα ως «ευγενικό», που ζήτησε συγγνώμη από όλους «παρά το γεγονός ότι τον προκάλεσε ο Άραβας». Πρόσθεσε: «Δεν θα είχε αντιδράσει έτσι αν δεν ήταν σοβαρό το περιστατικό».

Το κάποτε παρθένο νησί του Πουκέτ έχει υποστεί ζημιά από τον υπερτουρισμό, καθώς η ταϊλανδική κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα χωρίς βίζα για να αυξήσει τα έσοδα μετά τα χρόνια της πανδημίας.

Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι το νησί έχει γίνει ένα καταφύγιο εγκληματικής δραστηριότητας, με την αστυνομία να μην είναι σε θέση να ελέγξει τους καβγάδες στους δρόμους και πιο οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να κάνουν παράνομες δραστηριότητες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων.