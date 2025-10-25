“Τα πάω καλά μαζί του”: Ο Τραμπ θα ήθελε να συναντηθεί με τον Κιμ κατά την περιοδεία του στην Ασία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Τύπο λίγο πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος του για την περιοδεία του στην Ασία πως θα ήθελε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στη Νότια Κορέα.
«Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες.
Οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.
Μερικές ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος της κυβέρνησής του δήλωνε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως δεν έχει συμπεριληφθεί τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμα της περιοδείας του ρεπουμπλικάνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
