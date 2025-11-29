Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό – Δείτε το βίντεο
Την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, υπέγραφε αντίτυπα του νέου του βιβλίου, δέχθηκε απρόσμενη επίθεση από ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος του πέταξε ένα αυγό.
Το βιβλίο του, με τίτλο «Ce que veulent les Français» («Τι επιθυμούν οι Γάλλοι»), κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου και ο Μπαρντελά βρισκόταν σήμερα (29/11) στην Ταρν-ε-Γκαρόν στο πλαίσιο προώθησής του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας 74χρονος που περίμενε στη σειρά πλησίασε και έσπασε το αυγό στο κεφάλι του πολιτικού, σύμφωνα με το BFMTV.
Η ομάδα ασφαλείας του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι ο Μπαρντελά δεν τραυματίστηκε και επέστρεψε στο χώρο περίπου είκοσι λεπτά μετά το περιστατικό.
Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και κρατείται, όπως έκανε γνωστό η εισαγγελία, ενώ σε βάρος του έχει ήδη κατατεθεί μήνυση από τον Μπαρντελά και το κόμμα του.
Après plusieurs heures de dédicaces, vous êtes toujours aussi nombreux à #Moissac 🙏
Votre confiance nous confère une éminente responsabilité : celle de tout faire pour remettre du bon sens à la tête de l'Etat. pic.twitter.com/Jg17kMUT7E— Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025