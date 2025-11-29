Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό – Δείτε το βίντεο

Την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, υπέγραφε αντίτυπα του νέου του βιβλίου, δέχθηκε απρόσμενη επίθεση από ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος του πέταξε ένα αυγό.

Το βιβλίο του, με τίτλο «Ce que veulent les Français» («Τι επιθυμούν οι Γάλλοι»), κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου και ο Μπαρντελά βρισκόταν σήμερα (29/11) στην Ταρν-ε-Γκαρόν στο πλαίσιο προώθησής του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας 74χρονος που περίμενε στη σειρά πλησίασε και έσπασε το αυγό στο κεφάλι του πολιτικού, σύμφωνα με το BFMTV.

Η ομάδα ασφαλείας του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι ο Μπαρντελά δεν τραυματίστηκε και επέστρεψε στο χώρο περίπου είκοσι λεπτά μετά το περιστατικό.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και κρατείται, όπως έκανε γνωστό η εισαγγελία, ενώ σε βάρος του έχει ήδη κατατεθεί μήνυση από τον Μπαρντελά και το κόμμα του.