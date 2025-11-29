MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, υπέγραφε αντίτυπα του νέου του βιβλίου, δέχθηκε απρόσμενη επίθεση από ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος του πέταξε ένα αυγό.

Το βιβλίο του, με τίτλο «Ce que veulent les Français» («Τι επιθυμούν οι Γάλλοι»), κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου και ο Μπαρντελά βρισκόταν σήμερα (29/11) στην Ταρν-ε-Γκαρόν στο πλαίσιο προώθησής του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας 74χρονος που περίμενε στη σειρά πλησίασε και έσπασε το αυγό στο κεφάλι του πολιτικού, σύμφωνα με το BFMTV.

Η ομάδα ασφαλείας του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι ο Μπαρντελά δεν τραυματίστηκε και επέστρεψε στο χώρο περίπου είκοσι λεπτά μετά το περιστατικό.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και κρατείται, όπως έκανε γνωστό η εισαγγελία, ενώ σε βάρος του έχει ήδη κατατεθεί μήνυση από τον Μπαρντελά και το κόμμα του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση της ηθοποιού – “Με τον σύζυγό μου είμαστε σε διαδικασία υιοθεσίας”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Super League: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δούμε σήμερα το Άρης – ΑΕΛ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ελένη Φουρέιρα: Ο Αλμπέρτο Μποτία ήταν ο πρώτος που μίλησα ερωτικά στο Instagram

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαμός στην Καβάλα: Οπαδοί του Νέστου προπηλάκισαν τον Κώστα Ραπτόπουλο για σχόλια που είχε κάνει – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής ισπανικού χοιρινού έχει μπλοκαριστεί μετά την ανίχνευση πανώλης των χοίρων

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Viral αμήχανη στιγμή για τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή