Συνάντηση Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: “Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι”

THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε το Σάββατο (25/10) με τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάτ Αλ Θάνι, στη Ντόχα,

κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού του Air Force One, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.

Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση του Εμίρη, ο οποίος δήλωσε: «Μόλις έμαθα ότι θα ανεφοδιαστεί, είπα, “Δεν θα τον αφήσω να απογειωθεί χωρίς να περάσω να τον χαιρετήσω”».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ αντέτεινε, αποδίδοντας ιδιαίτερη εκτίμηση στον Εμίρη: «Είναι ένας από τους σπουδαιότερους ηγέτες του κόσμου». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Θέλω να πω ότι εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, και έχετε αυτήν τη στιγμή μία ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι για πολύ καιρό».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «φίλο του κόσμου», καθώς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η συνάντηση δεν περιλάμβανε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

