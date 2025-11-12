Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές στη Γερμανία – Επιθετικός ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός πολιομυελίτιδας (WPV1) ανιχνεύθηκε σε δείγμα λυμάτων στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» (RΚΙ), τονίζοντας ταυτόχρονα ότι για την ώρα δεν έχει αναφερθεί μόλυνση ανθρώπου.

Το RKI δεν αποκάλυψε από πού ακριβώς ελήφθη το συγκεκριμένο δείγμα λυμάτων, τόνισε πάντως ότι αξιολογεί τον κίνδυνο για οποιαδήποτε μορφή πολιομυελίτιδας ως «πολύ χαμηλό», χάρη στο υψηλό ποσοστό εμβολιασμών στη Γερμανία. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο ιός πολιομυελίτιδας τύπου 2 (cVDPV2), προερχόμενος από εμβόλια που χορηγούνται από το στόμα με εξασθενημένους ζωντανούς ιούς, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, είχε ανιχνευθεί στα λύματα σε διάφορες τοποθεσίες στη χώρα και στο τέλος του 2024.

Όπως σημειώνει το RΚΙ, πρόκειται για οπισθοδρόμηση στις παγκόσμιες προσπάθειες εξάλειψης της ασθένειας, η οποία θεωρείτο εξαφανισμένη στη Γερμανία εδώ και περίπου 30 χρόνια. Η τελευταία λοίμωξη πολιομυελίτιδας από ιό τέτοιου τύπου εντοπίστηκε στη χώρα το 1990, ενώ η Ευρώπη κηρύχθηκε «απαλλαγμένη» το 2002.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 39 παρόμοια κρούσματα στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν και 177 κρούσματα στη Νιγηρία, το Τσαντ, την Υεμένη και την Αιθιοπία.