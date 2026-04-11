MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συγχαρητήρια Τραμπ στους αστροναύτες του Artemis II: “Επόμενος στόχος ο Άρης”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε χθες Παρασκευή (σ.σ. νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Άρτεμη 2, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Άρτεμις 2. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

