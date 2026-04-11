Συγχαρητήρια Τραμπ στους αστροναύτες του Artemis II: “Επόμενος στόχος ο Άρης”
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε χθες Παρασκευή (σ.σ. νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Άρτεμη 2, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.
«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Άρτεμις 2. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.
«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πρώτη Ανάσταση: Εντυπωσίασε και φέτος το σπάσιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα – Δείτε βίντεο
- Αγρίνιο: Τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία της πόλης έκαναν τη νύχτα μέρα την Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε βίντεο
- Σπύρος Πούλης: Κάνουν μια σειρά στην τηλεόραση και κουράζονται λέει, ψωνίζονται ξαφνικά, γελάω πάρα πολύ μαζί τους