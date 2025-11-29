MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Μακρόν

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, την ώρα που ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στη δυσκολότερη πολιτική και στρατιωτική συγκυρία από τη ρωσική εισβολή το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έπειτα από τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων το Σάββατο.

Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Εμανουέλ Μακρόν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αργυρούπολη: Γνωστός επιχειρηματίας έτρεχε με 216 χιλιόμετρα την ώρα στη Βουλιαγμένης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πότε φωταγωγούνται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Καλαμαριά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Νέο ηχητικό από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα – Λίγο πριν πεθάνει η 75χρονη έψελνε το “Πάτερ Ημών”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας σήμερα λόγω αγώνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Δυτική Ελλάδα: Δημιουργείται παρατηρητήριο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πρόβλημα στο λογισμικό των Airbus A320: Τι ισχύει στην Ελλάδα με Aegean και SKY Express