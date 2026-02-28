Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Νεκρός ο υπ. Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Τύμπανα πολέμου ήχησαν το πρωί του Σαββάτου (28/2) στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν αλλά και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ένα από τα πλήγματα κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν έχει προχωρήσει ήδη σε αντίποινα βομβαρδίζοντας αμερικανικές βάσεις ενώ το Ισραήλ έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Footage from Haifa after #Iran retaliates on Israel pic.twitter.com/IVVWTv0C3m — 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗪𝗮𝗿 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻 (@WorldWarAgain) February 28, 2026

Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν

Ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζαντέχ, φέρεται σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Reuters.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εκτιμήσει ότι ο Πακπούρ, ο Νασιρζαντέχ και ο επικεφαλής των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών πιθανότατα να είναι νεκροί στα πλήγματα.

Αρκετοί κορυφαίοι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος και της στρατιωτικής ηγεσίας βρέθηκαν στο στόχαστρο των σημερινών επιθέσεων, μεταξύ αυτών ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Τα αποτελέσματα των πληγμάτων παραμένουν ασαφή.

Οι 20 από τις 31 επαρχίες του Ιράν έχουν πληγεί από τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Ερυθρού Ημισελήνου του Ιράν, Μοϊτάμπα Χαλέντι, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ημιεπίσημο κανάλι ειδήσεων της χώρας Mehr ότι 20 από τις 31 επαρχίες του Ιράν έχουν πληγεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Όλες οι βάσεις παροχής βοήθειας, οι ομάδες ασθενοφόρων, οι ομάδες απομάκρυνσης συντριμμιών, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης και οι ιατρικές μονάδες της Ερυθράς Ημισελήνου βρίσκονται σε ετοιμότητα», δήλωσε. «Οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από τα σημεία πρόσκρουσης και να αποφεύγουν να συγκεντρώνονται ή να συνωστίζονται γύρω από αυτές τις περιοχές», προσέθεσε.

Bahrain citizen celebrates pic.twitter.com/SvowiF9TpP — Ryan Dawson (@RyLiberty) February 28, 2026

Αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε, λέει ισραηλινό ρεπορτάζ

Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε το Channel 12 επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές. Αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της αναφοράς.

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε λίγα λεπτά νωρίτερα μεταδώσει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν πως ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε», διευκρινίζοντας ότι αυτή η εκτίμηση δεν βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που να δείχνουν ισοπεδωμένο το προεδρικό του συγκρότημα, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι το πλήγμα σε σχολείο θηλέων «δεν θα μείνει αναπάντητο» – Στους 60 οι νεκροί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, πόλη της επαρχίας Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν, «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι τα θύματα ήταν όλα «αθώα παιδιά».

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας σχετικά με τον αριθμό των μαθητριών που σκοτώθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων του Μινάμπ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, ανέφερε στο X ότι 60 παιδιά σκοτώθηκαν μετά τα ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί.

Πρόσθεσε ότι άλλοι 80 τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός παιδιών κάτω από τα ερείπια.