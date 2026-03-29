Στην Ιορδανία ο Ζελένσκι για σημαντικές συναντήσεις – Αναζητά στήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία

THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Ιορδανία στο πλαίσιο περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου με στόχο να ενισχύσει τους αμυντικούς δεσμούς της χώρας του με χώρες της περιοχής εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ζελένσκι αναζητεί στήριξη από χώρες του Κόλπου για τον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας καθώς η δυτική στρατιωτική βοήθεια είναι και πάλι αβέβαιη και το Κίεβο αγωνίζεται για να καλύψει το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του και να χρηματοδοτήσει την εγχώρια παραγωγή όπλων.

“Σήμερα στην Ιορδανία. Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα και είναι σημαντικό όλοι οι εταίροι να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες προς αυτή της κατεύθυνση. Η Ουκρανία κάνει αυτό που της αναλογεί. Σημαντικές συναντήσεις ενόψει”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Χθες η Ουκρανία συμφώνησε να συνεργαστεί στον τομέα της άμυνας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έπειτα από συναντήσεις που είχε και στις δύο αυτές χώρες ο Ζελένσκι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε και στη Σαουδική Αραβία.

Το Κίεβο έχει προσφέρει την τεχνογνωσία του στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας και στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων σε χώρες της περιοχής που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις με ιρανικά drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News

