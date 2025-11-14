Συναγερμός στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, βίντεο
Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στη Σουηδία, όπου ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου στην Στοκχόλμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο με το λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή Östermalm της Σουηδίας, με πολλά άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετούς να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet.
«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.
#ÚLTIMAHORA 🇸🇪 Varias personas fallecen y resultan heridas al arrollar accidentalmente un autobús de dos pisos una parada de autobús en el barrio de #Östermalm, en #Estocolmo.— eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025
🔹Informa @Aftonbladet#Suecia #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/rp1N5wm7l9
Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.
Σύμφωνα με την Aftonbladet, ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Το περιστατικό διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
