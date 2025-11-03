MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων που εξαπλώνονται στο ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ

|
THESTIVAL TEAM

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στο Σουδάν εγκατέλειψαν πόλεις και χωριά μπροστά στην κλιμάκωση των συγκρούσεων σε μια μεγάλη περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ, τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της πόλης Ελ-Φάσερ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, δήλωσε υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργά χθες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) δήλωσε ότι 36.825 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο Βόρειο Κορντοφάν, μια πολιτεία που απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ, μια περιοχή όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) κατέλαβαν το τελευταίο μεγάλο προπύργιο που ήλεγχε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

