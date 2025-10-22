MENOY

Σοβαρό ατύχημα για Ιρανό βολεϊμπολίστα – Έπαθε ηλεκτροπληξία και καρδιακή ανακοπή σε πισίνα ξενοδοχείου

THESTIVAL TEAM

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του βόλεϊ η είδηση πως ο Ιρανός αθλητής, Σάμπεν Καζέμι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό ατύχημα σε ξενοδοχείο. Ο 27χρονος διαγώνιος, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ομάδα της Αλ Ραγιάν, έπαθε ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε πισίνα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Tehran Times, ο 27χρονος διαγώνιος υπέστη ηλεκτροπληξία που προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την προπόνηση της ομάδας του, όταν ο Σάμπεν Καζέμι επέστρεψε στο ξενοδοχείο και πήγε στην πισίνα για να χαλαρώσει.

Ωστόσο, ένα βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρολογικά της πισίνας προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον Καζέμι. Πηγές από την ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν επιβεβαιώνουν πως ο αθλητής, νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα και η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.

