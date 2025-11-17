Σοκαριστικό τροχαίο στη Σαουδική Αραβία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, τουλάχιστον 45 νεκροί – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σαουδική Αραβία μετά τη σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μουσουλμάνους προσκυνητές με βυτιοφόρο.

Το φονικό τροχαίο συνέβη στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Μέκκα με τη Μεδίνα και από τη σφοδρή σύγκρουση το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπου παρέμεναν εγκλωβισμένοι επιβάτες.

Πολλά από τα θύματα είναι Ινδοί. Η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι η «τραγική» σύγκρουση του λεωφορείου με το βυτιοφόρο, που μετέφερε πετρέλαιο, συνέβη στη διάρκεια της νύχτας κοντά στην ιερή πόλη των μουσουλμάνων, τη Μεδίνα.

Τα θύματα είχαν ολοκληρώσει το προσκύνημά τους στη Μέκκα και επέστρεφαν με το λεωφορείο στη Μεδίνα όταν συνέβη το δυστύχημα.

Επιβάτες του λεωφορείου κοιμόντουσαν την ώρα της σύγκρουσης

«Σαράντα πέντε άνθρωποι πέθαναν και υπάρχει μόνον ένας επιζών, που βρίσκεται τώρα σε νοσοκομείο», δήλωσε ο επίτροπος της αστυνομίας. Β. Σ. Σατζανάρ.

Όπως μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ, πολλοί από τους επιβάτες του λεωφορείου κοιμόντουσαν την ώρα της σύγκρουσης.

Δυνάμεις της αστυνομίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας έσπευσαν στο σημείο, όπως και Ινδοί αξιωματούχοι για να συνδράμουν τα θύματα.

«Είμαι βαθιά θλιμμένος με το δυστύχημα στη Μεδίνα όπου ενεπλάκησαν Ινδοί πολίτες. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι.