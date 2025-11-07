Σοκαριστικό περιστατικό στη Βραζιλία – Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο και προκάλεσε φωτιά

Σοκ προκαλεί περιστατικό σε βενζινάδικο της Βραζιλίας, όταν άνδρας άναψε τσιγάρο προκαλώντας φωτιά με αποτέλεσμα αυτός και οι φίλοι του να βρεθούν ένα βήμα πριν τον θάνατο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην πόλη Τιμόν, στη βορειοανατολική πολιτεία Μαρανχάο.

Σε βίντεο, καταγράφηκε η δραματική στιγμή που ο άνδρας άναψε το τσιγάρο και σύμφωνα με την Globo, πέταξε το σπίρτο, με αποτέλεσμα να ξεπηδήσουν τεράστιες φλόγες.



Ο καπνιστής και οι φίλοι του που βρίσκονταν στα τραπέζια έτρεξαν να γλιτώσουν. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας έβαζε βενζίνη στο φορτηγό του, λίγα μέτρα μακριά από τις φλόγες. Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό ενώ υπάλληλος του βενζινάδικου πήρε ένα πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Τιμόν, ο εξωτερικός χώρος με τραπέζια και καρέκλες, όπου ο νεαρός άναψε το τσιγάρο, δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο πυρασφάλειας του βενζινάδικου. Για τον λόγο αυτό, επιθεωρητές θα μεταβούν στο βενζινάδικο για να διαπιστώσουν αν το κατάστημα εγγυάται την ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον Υπολοχαγό Γουέλινγκτον Σουάρες Αραούχο, διευθυντή τεχνικών δραστηριοτήτων της Πυροσβεστικής, η βενζίνη εξατμίζεται εύκολα και απελευθερώνει εύφλεκτα αέρια και ατμούς. Αυτοί οι ατμοί μπορούν να συσσωρευτούν στο περιβάλλον και σε περίπτωση επαφής με φωτιά ή σπινθήρες, να αυξήσουν τον κίνδυνο εκρήξεων και πυρκαγιών. Επομένως, το κάπνισμα κοντά σε αντλίες βενζίνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro em posto de combustíveis no Maranhãohttps://t.co/4MfVJDHHbJ pic.twitter.com/jvV1FuAymL — RevistaBzzz (@RevistaBzzz) November 6, 2025

Πηγή: real.gr