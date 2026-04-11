Σοκ στην Ιταλία: Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας

Μία υπόθεση βιασμού ταλανίζει την Ιταλία και συγκεκριμένα το χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς τρεις πρώην παίκτες της Μπρα, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία κατηγορούνται πως βίασαν μία φοιτήτρια.

Στο επίκεντρο των ιταλικών Αρχών είναι ο νυν επιθετικός της Λιγκόρνα (Serie D), Αλέσιο Ρόζα. Μαζί του ερευνώνται και ο 23χρονος Φάουστο Περσέου και ο 20χρονος Κριστ Τζίζους Μαουέτε, που αγωνίζονται σε Τζουλιανόβα και Λιβόρνο αντίστοιχα.

Μετά από καταγγελία φοιτήτριας, η εισαγγελία του Άστι ερευνά αν το βράδυ της 30ής Μαΐου του 2025 οι τρεις παίκτες, που τότε πανηγύριζαν την άνοδο της Μπρα στη Serie C, τη βίασαν ομαδικά.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης το βράδυ για το οποίο κατηγορεί τους τρεις αθλητές. Αποδέχτηκε την πρόταση του Περσέου και βρέθηκε στο διαμέρισμα, όπου ήταν μαζί του και οι άλλοι δύο αθλητές.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ υπάρχει και καταγεγραμμένο υλικό. Σε ένα βίντεο ένας από τους τρεις παίκτες της λέει «ελπίζω να μη βγεις και πεις ότι σε ανάγκασα να ανέβεις», με τη φοιτήτρια να απαντά «δε λέω τίποτα. Μία μέρα μετά η νεαρή έκανε επίσημη καταγγελία.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρόζα κατέγραψε και διέδωσε φωτογραφίες και βίντεο από τις σεξουαλικές πράξεις σε ιδιωτικές συνομιλίες, με αυτό το στοιχείο να τον επιβαρύνει σημαντικά στην έκβαση της υπόθεσης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών παικτών αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι είναι αθώοι.

Πηγή: newsit.gr

