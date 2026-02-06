MENOY

Σκίτσο του Μιχαήλ Άγγελου πωλήθηκε σε δημοπρασία σε τιμή ρεκόρ 27,2 εκ. δολαρίων

THESTIVAL TEAM

Ένα προηγουμένως άγνωστο σκίτσο ποδιού, έργο του Μιχαήλ Άγγελου πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων.


Οι ειδικοί του οίκου δημοπρασιών Christie’s λένε ότι πρόκειται για σκίτσο ποδιού της Λιβυκής Σίβυλλας, η οποία αργότερα ζωγραφίστηκε στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης είχε υποβάλει μια φωτογραφία για εκτίμηση δημοπρασίας μόνο και μόνο για να ανακαλύψει την πραγματική αξία του σκίτσου.

Ο Άντριου Φλέτσερ, επικεφαλής του τμήματος έργων των μεγάλων ζωγράφων του παρελθόντος του Christie’s, περιέγραψε την ανακάλυψη ως «μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές» της καριέρας του.

Πηγή: real.gr

