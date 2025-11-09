Σικάγο: Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών σε διαδήλωση μετά από μαζικές συλλήψεις μεταναστών – Τους πέταξαν μπογιές και τούβλα

Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση υπέρ μεταναστών στο Σικάγο μετά από έφοδο της αστυνομίας μετανάστευσης στα σπίτια τους. Άγνωστος άνοιξε πυρ κατά των αρχών και από εκείνη τη στιγμή παραμένει άφαντος.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το Σάββατο (08.11.2025), ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας αναφέροντας πως ο άνδρας ξεκίνησε να πυροβολεί κατά συνοριοφυλάκων στο Σικάγο που περιπολούσαν για να εντοπίσουν παράτυπους μετανάστες. Κανένας από τους αστυνομικούς ή τους διαδηλωτές δεν τραυματίστηκε.

Το DHS ανέφερε ότι ο ύποπτος, που οδηγούσε μαύρο Jeep, ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Η αστυνομία στο Σικάγο ανέφερε πως μέλη της έσπευσαν επιτόπου όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς και επέβαλαν την τάξη.

«Δεν υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε οποιοσδήποτε από πυρά», ανέφερε η αστυνομία στο Σικάγο σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη συνοικία Λιτλ Βίλατζ, μετά από εφόδους ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών.

Διαδηλωτές πέταξαν μπογιά και τούβλα εναντίον οχημάτων της συνοριοφυλακής κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

«Τους τελευταίους δυο μήνες, βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων και της παρακώλυσης εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ανέφερε το DHS μέσω X.

Έφοδοι στο Σικάγο και προάστιά του, συμπεριλαμβανομένης μιας σε βρεφονηπιακό σταθμό αυτή την εβδομάδα, πυροδότησαν διαδηλώσεις και βίαιες συλλήψεις.

Πάνω από 10 μητέρες σε προάστιο της μητρόπολης συνελήφθησαν προχθές Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μπρόουντβιου, δυτικό προάστιο, επίκεντρο των εκδηλώσεων αγανάκτησης για την «Operation Midway Blitz» («επιχείρηση κεραυνοβόλος πόλεμος στα μεσοδυτικά») της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις-σκούπες για τη σύλληψη μεταναστών άρχισαν τον Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο να απελαθούν «επικίνδυνοι εγκληματίες» που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Σύμφωνα με το DHS, έχουν γίνει έκτοτε πάνω από 3.000 συλλήψεις. Όμως στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται αμερικανοί πολίτες και άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τον Τύπο.