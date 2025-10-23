MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σερβία: Βίντεο από τη σύλληψη του διαιτητή της Euroleague που εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση

|
THESTIVAL TEAM

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο από τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς.

Ο Σέρβος διαιτητής πιάστηκε από την αστυνομία με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του, με τις Αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες και να εξετάζεται η συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci».

Μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας, στη δημοσιότητα δόθηκε και το βίντεο με τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές Αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καρφώθηκε σίδερο στο μπράτσο του και εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα – Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο

ΕΘΝΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σήμερα η δοκιμαστική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Μουδανιών – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των οχημάτων

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γαλλία: Κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη συνιστά σεξουαλική επίθεση θα αναφέρει εφεξής ο Ποινικός Κώδικας της χώρας

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Λούβρο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή – μαμούθ στο διάσημο μουσείο – Πώς κινήθηκαν οι δράστες

ΣΙΝΕΜΑ 8 ώρες πριν

Το πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με 278 ταινίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κίνδυνος αναβολής στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας