Σερβία: Βίντεο από τη σύλληψη του διαιτητή της Euroleague που εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο από τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς.
Ο Σέρβος διαιτητής πιάστηκε από την αστυνομία με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του, με τις Αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες και να εξετάζεται η συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci».
Μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας, στη δημοσιότητα δόθηκε και το βίντεο με τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές Αρχές.