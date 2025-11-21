Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Μπανγκλαντές – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ο σεισμός που έπληξε σήμερα το κεντρικό Μπανγκλαντές, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ντάκα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και την αστυνομία.

Ο σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS) σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν από την πλευρά τους λόγο για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

More Footage: A M5.5 earthquake hit near Dhaka, Bangladesh, early Nov 21, felt strongly in Dhaka, Barisal, Comilla, and Kolkata (India). #earthquake #sismo



Damage reported in Dhaka; tremors felt in multiple cities across Bangladesh and eastern India. https://t.co/DNeAPzvP88 pic.twitter.com/TZK7qyOaWO November 21, 2025

Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ