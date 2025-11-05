MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ

Φωτογραφία: NATO
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να εργάζεται μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα επί ενός σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κατά την ομιλία του σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι, ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «επανεξετάσαμε τα πυρηνικά μας – είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που απεχθάνομαι να παραδεχτώ γιατί είναι τρομερό». Συνέχισε λέγοντας ότι «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με διαφορά, αλλά θα μας φτάσουν μέσα στα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια».

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας. Θα δούμε εάν θα έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

