Ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές

THESTIVAL TEAM

Ρωσική επίθεση στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομής, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικό εξοπλισμό και σε πολιτικά σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα εκεί, έγραψε στο Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα,αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ένα από τα λιμάνια αντιμετωπίζει διακοπές της ηλεκτροδότησης και ειδικοί εργάζονται ήδη για να την αποκαταστήσουν», πρόσθεσε.

