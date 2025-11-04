MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Το Κρεμλίνο σε διαρκή επαφή με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχετικά με την κρίση στην Καραϊβική

|
THESTIVAL TEAM

Η Μόσχα παραμένει σε διαρκή επαφή με το Καράκας σχετικά με την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ρωσία παρέχει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «έχουμε διαρκείς επαφές εργασίας» με το Καράκας, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την Κυριακή, ο Πεσκόφ τόνισε πως η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την «υπέρμετρη στρατιωτική βία» των ΗΠΑ στην Καραϊβική και επιβεβαίωσε την υποστήριξή της Μόσχας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης τον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ο ΠΟΥ ζητεί επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Προς παραίτηση ο CEO των ΕΛΤΑ – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ποιοι θέλουν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη

ΔΙΕΘΝΗ 17 λεπτά πριν

Έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, εμφανίστηκε drone στην περιοχή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Μενδώνη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Καλώ όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να στηρίξουν το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΚΑΕ Ηρακλής: Ντεμπούτο Λούκιτς με Νιουκάστλ Ιγκλς, ξανά εκτός ο Σμιθ