Ρωσία: Ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη σε χωρίο – Νεκροί 4 επιβάτες, στελέχη ρωσικής αμυντικής εταιρείας

|
THESTIVAL TEAM

Ένα θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ρωσία, προχθές Παρασκευή (07/11/2025) όταν ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την τρελή πορεία του ελικοπτέρου στη Ρωσία μέχρι και την στιγμή που καταστρέφεται σε παραθαλάσσιο χωριό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

Αρχικά, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ka-226 μετέφερε τουρίστες, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για στελέχη της ρωσικής αμυντικής εταιρείας KEMZ, που ειδικεύεται στην κατασκευή αεροπορικού εξοπλισμού για μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG και Sukhoi.

Μάλιστα, η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τέσσερα μέλη της εταιρείας έχασαν την ζωή τους από την συντριβή του Ka-226, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του τμήματος κατασκευών και υποστήριξης της KEMZ, ενώ άλλοι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ επειδή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ρωσικής πολεμικής μηχανής και κατ’ επέκταση συμμετέχει στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αιτία της συντριβής του ρωσικού ελικοπτέρου τύπου Ka-226 δεν έχει γίνει γνωστή. Από την πλευρά της, η Rosaviatsia, ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας μίλησε για «καταστροφή» και δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Πηγή: OnAlert

