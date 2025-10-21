Ρωσία: Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή στην Αγία Πετρούπολη που χρησιμοποιούσε ο ρωσικός στρατός

Το τμήμα μιας σιδηροδρομικής γραμμής που χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού ανατινάχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, διακόπτοντας την κυκλοφορία μεταξύ Πσκοφ και Λένινγκραντ, στη δυτική Ρωσία.

Πηγές εντός των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στην Kyiv Post ότι η έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις γραμμές και οδήγησε σε πυρκαγιά που αφορούσε μέρος μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη διαδρομή έχει ανασταλεί πλήρως.

Οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο λίγο μετά την έκρηξη, ενώ στο σημείο διακόπηκαν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η σιδηροδρομική γραμμή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών προς τη δυτική Ρωσία και τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Η ένωση ρωσικών σιδηροδρόμων επιβεβαίωσε αργότερα «τεχνικές διαταραχές» στη διαδρομή Πσκοφ-Αγία Πετρούπολη, σημειώνοντας ότι τόσο τα επιβατικά όσο και τα εμπορευματικά τρένα αναδρομολογούνταν με σημαντικές καθυστερήσεις.

Πηγές από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δήλωσαν στην Kyiv Post ότι η έκρηξη ουσιαστικά σταμάτησε την εφοδιαστική αλυσίδα κατά μήκος της γραμμής, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη αυτή, αλλά οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στο εσωτερικό της Ρωσίας είτε από ουκρανικές δυνάμεις είτε από Ρώσους σαμποτέρ είναι συνηθισμένες κατά τη διάρκεια του πολέμου.