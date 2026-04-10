Ρόμπερτ Πάουελ: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού που ενσάρκωσε τον “Ιησού από τη Ναζαρέτ” – Δείτε πως είναι στα 81 του χρόνια

Ο Ρόμπερτ Πάουελ έγινε γνωστός και αγαπητός παγκοσμίως υποδυόμενος τον Ιησού Χριστό στην υπερπαραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» το 1977.

Μετά το τέλος της σειράς και την τεράστια επιτυχία που σημείωσε ως «Ιησούς», ο Ρόμπερτ Πάουελ δεν έκανε την καριέρα που όλοι περίμεναν στο Χόλιγουντ. Ωστόσο εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές στη βρετανική τηλεόραση, στο θέατρο και σε αρκετές ταινίες, ενώ δάνεισε τη φωνή του σε αμέτρητα ντοκιμαντέρ και διαφημίσεις.

Για τον ρόλο του Ιησού που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα του, ο Ρόμπερτ Πάουελ είχε αποκαλύψει: «Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Τώρα, ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Στη σκηνή της Σταύρωσης, ήμουν λίγο νευρικός, ίσως και από την εξάντληση που ένιωθα, ύστερα από τη δίαιτα 12 ημερών που είχα επιβάλλει στον εαυτό μου, πριν από το γύρισμα, για να φαίνομαι όσο πιο «ρεαλιστικός» μπορούσα. Κάποια στιγμή κοιτάζοντας στον καθρέφτη, αναγνώρισα στο είδωλό μου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από εμάς γι΄ Αυτόν, όταν προσπαθούμε να τον φανταστούμε. Την εικόνα που έχω συγκρατήσει από παιδί. Πραγματικά, ελπίζω στο μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού».

Στην προσωπική του ζωή ο Ρόμπερτ Πάουελ παντρεύτηκε το 1975 λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» την χορεύτρια του Pan’s People, Μπάρμπαρα Λορντ. Στις 23 Νοεμβρίου 1977 απέκτησαν έναν γιο, τον Μπάρνεϋ και το 1979 απέκτησαν μια κόρη, την Κέιτ.

Σήμερα στα 81 του, 49 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, ο Ρόμπερτ Πάουελ έχει αλλάξει αρκετά, ωστόσο το βλέμμα του παραμένει το ίδιο διαπεραστικό.

Μάλιστα πριν λίγες εβδομάδες πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Με αφορμή ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps», στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει το 1978, υποδυόμενος τον μυστικό πράκτορα Richard Hannay, ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε καλεσμένος στο Empire Theatre.

Εκεί, μίλησε για την καριέρα του, την υποκριτική και εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε γνωστές παραγωγές, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να του απευθύνει ερωτήσεις.

Παρακάτω η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ρόμπερτ Πάουελ: