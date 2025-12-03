Ρακούν μπήκε σε κάβα στη Βιρτζίνια, μέθυσε και λιποθύμησε στο μπάνιο, δείτε φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Λιπόθυμο στο μπάνιο μιας κάβας στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ βρέθηκε ένα ρακούν μετά από κατανάλωση αλκόολ.
Τον… μεθυσμένο διαρρήκτη εντόπισε ένας υπάλληλος της κάβας, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.
«Μου αρέσουν τα ρακούν» δήλωσε η Σαμάνθα Μάρτιν, αξιωματικός της τοπικής υπηρεσίας προστασίας ζώων. «Είναι αστεία μικρά ζώα. Έπεσε μέσα από την οροφή και προκάλεσε χάος, πίνοντας τα πάντα».
Η Μάρτιν ανέφερε ότι πήρε το ρακούν πίσω στο καταφύγιο ζώων, το οποίο αφού συνήλθε αφέθηκε ελεύθερο πίσω στη φύση.