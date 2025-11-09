MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πύθωνας 6 μέτρων τύλιξε τον λαιμό ξεναγού στην Ινδονησία για να τον πνίξει (video)

|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές τρόμου έζησε ένας ξεναγός στην Ινδονησία όταν βρέθηκε στο νερό και ένας πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό του για να τον πνίξει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Βόνρεο κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε ποτάμι ενός έμπειρου κυνηγού φιδιών.

Κάποια στιγμή ένας από την ομάδα παρατήρησε το μεγάλο ερπετό να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη του ποταμού.

Όταν, όμως, ο άνδρας βούτηξε στο νερό για να πιάσει το φίδι, ο πύθωνας τον τράβηξε κάτω από το νερό για λίγα δευτερόλεπτα ενώ όταν αναδύθηκε το ερπετό είχε τυλιχτεί γύρω από τον κορμό και τον λαιμό του.

Τον άνδρα έσωσαν οι υπόλοιποι επιβαίνοντες στην βάρκα οι οποίοι κατάφεραν να τον απελευθερώσουν από τον θανάσιμο εναγκαλισμό.

Το φίδι τελικά πιάστηκε και μεταφέρθηκε στη βάρκα, όπου το πλήρωμα τράβηξε φωτογραφίες πριν το απελευθερώσει πίσω στη φύση.

Ο Μοχάμαντ Αλίσα, που κατέγραψε το τρομακτικό περιστατικό, είπε ότι ο πύθωνας ήταν ο «μεγαλύτερος και ισχυρότερος» που είχε δει ποτέ η ομάδα.

Όπως διευκρίνισε «απελευθερώθηκε μετά. Η αρχή μας είναι να μην βλάπτουμε τα ζωντανά πλάσματα. Η φωτογραφία είναι καθαρά για επιστημονικούς σκοπούς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο διεθνής διαγωνισμός χορωδιών στο Μέγαρο Μουσικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου – Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φωτο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Προφυλακιστέοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πάτρα: Σύλληψη 40χρονου καθηγητή για πορνογραφία ανηλίκων – Έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του σε μαθήτρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Στα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση επέλεξε τη γνωστή μέθοδο Χατζηδάκη: Απαξίωση για να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης: Εθνικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2035