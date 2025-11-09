Πύθωνας 6 μέτρων τύλιξε τον λαιμό ξεναγού στην Ινδονησία για να τον πνίξει (video)

Στιγμές τρόμου έζησε ένας ξεναγός στην Ινδονησία όταν βρέθηκε στο νερό και ένας πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό του για να τον πνίξει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Βόνρεο κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε ποτάμι ενός έμπειρου κυνηγού φιδιών.

Κάποια στιγμή ένας από την ομάδα παρατήρησε το μεγάλο ερπετό να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη του ποταμού.

Όταν, όμως, ο άνδρας βούτηξε στο νερό για να πιάσει το φίδι, ο πύθωνας τον τράβηξε κάτω από το νερό για λίγα δευτερόλεπτα ενώ όταν αναδύθηκε το ερπετό είχε τυλιχτεί γύρω από τον κορμό και τον λαιμό του.

A tour guide has miraculously cheated death after a six-metre python coiled itself around his neck just moments after it pulled him underwater.



Heru, an experienced snake catcher, was part of a group travelling down a river on the island of Borneo in Indonesia. pic.twitter.com/mHbdrDVUkk November 6, 2025

Τον άνδρα έσωσαν οι υπόλοιποι επιβαίνοντες στην βάρκα οι οποίοι κατάφεραν να τον απελευθερώσουν από τον θανάσιμο εναγκαλισμό.

Το φίδι τελικά πιάστηκε και μεταφέρθηκε στη βάρκα, όπου το πλήρωμα τράβηξε φωτογραφίες πριν το απελευθερώσει πίσω στη φύση.

Ο Μοχάμαντ Αλίσα, που κατέγραψε το τρομακτικό περιστατικό, είπε ότι ο πύθωνας ήταν ο «μεγαλύτερος και ισχυρότερος» που είχε δει ποτέ η ομάδα.

Όπως διευκρίνισε «απελευθερώθηκε μετά. Η αρχή μας είναι να μην βλάπτουμε τα ζωντανά πλάσματα. Η φωτογραφία είναι καθαρά για επιστημονικούς σκοπούς».