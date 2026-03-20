MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Κουβέιτ εξαιτίας επιδρομής drones

|
THESTIVAL TEAM

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, εξαιτίας επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Το διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του», σύμφωνα με το πρακτορείο, έπειτα από μια επίθεση την προγηγουμένη σ’ αυτή την υποδομή που είχε και πάλι προκαλέσει πυρκαγιά.

Σε αντίποινα για την κοινή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που άρχισε στις 28 φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου.

Η σημερινή επίθεση στο διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι δεν προκάλεσε θύματα, όμως επέφερε το κλείσιμο μονάδων της εγκατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Στις άλλες χώρες του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι απαντούν σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το Μπαχρέιν πως έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά σε αποθήκη που προκληθηκε από θραύσματα που προέρχονταν από μια «ιρανική επίθεση».

Στη Σαουδική Αραβία, ο σαουδάραβας υπουργός Άμυνας δήλωσε πως, μέσα σε διάστημα δύο ωρών, περισσότερα από μια δωδεκαριά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν» στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ένα άλλο στο βόρειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

