Πρίγκιπας Άντριου: “Έφερε 40 ιερόδουλες σε τέσσερις μέρες σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης”

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον μέχρι πρότινος πρίγκιπα Άντριου και πλέον έκπτωτο πρίγκιπα αφού εκτός από τις γυναίκες, φαίνεται πως εκμεταλλευόταν και τον ρόλο για να «γεμίζει τις τσέπες του», σύμφωνα με βρετανό ιστορικό.

Μιλώντας στο podcast της Daily Mail «Deep Dive: The Fall of the House of York», ο Άντριου Λάουνι αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ταϊλάνδη που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους, ο πρώην – πλέον – πρίγκιπας Άντριου έφερε 40 ιερόδουλες στο πεντάστερο ξενοδοχείο όπου διέμενε σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων και τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. Ο μέχρι πρότινος πρίγκιπας θα ονομάζεται Άντριου Μαουντμπάττεν Γουίνδσορ.

Ο Άντριου Λάουνι είναι συγγραφέας της βιογραφίας «The Rise and Fall of the House of York», η οποία καταγράφει την θεαματική πτώση του Άντριου.

Μιλώντας στο podcast, ο ιστορικός ανέφερε ότι το 2001, ο βασιλιάς Κάρολος – τότε πρίγκιπας – είχε προτείνει να μην δοθεί στον αδερφό του ο ρόλος του εμπορικού απεσταλμένου του στέμματος, προειδοποιώντας ότι θα «κυνηγούσε γυναίκες και θα έπαιζε γκολφ».

«Το 2001, ο Άντριου ήταν 41 ετών, περνούσε την κρίση της μέσης ηλικίας και άρχισε να κυνηγάει πολλές γυναίκες. Χρησιμοποιώντας τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου που πληρώνεται από τους φορολογούμενους για να κάνει ταξίδια. Πάντα έβαζε δύο εβδομάδες “ιδιωτικού χρόνου”. Έτσι, πληρώσαμε για τις διακοπές του (…). Υπήρξε ένα διάσημο ταξίδι στην Ταϊλάνδη – για τους εορτασμούς των γενεθλίων του βασιλιά.

Ο Άντριου εκπροσωπεί τη χώρα του και επιμένει να μένει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων αντί για την πρεσβεία, όπως έκανε πάντα. Ο Άντριου έφερε 40 ιερόδουλες σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη σε διπλωμάτες και άλλους», είπε ο Λάουνι.

Σύμφωνα με τον ιστορικό, το περιστατικό στην Ταϊλάνδη έχει επαληθευτεί από αρκετές πηγές, συμπεριλαμβανομένου ένα ανταποκριτή του Reuters και ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης.

Ο Λάουνι έδωσε και ακόμα μία διάσταση στο θέμα της συμπεριφοράς του Άντριου, υποστηρίζοντας πως η πραγματική ανησυχία κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ως εμπορικός απεσταλμένος, ήταν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προωθήσει τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Ο Άντριου έστελνε μια λίστα με άτομα που ήθελε να συναντήσει για προσωπικούς επιχειρηματικούς σκοπούς ή για τους σκοπούς ενός άνδρα ονόματι Ντέιβιντ Ρόουλαντς, με τον οποίο είχε επιχειρηματική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο Άντριου κατάφερε να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια για τον Ρόουλαντς στη Μέση Ανατολή», ισχυρίστηκε ο ιστορικός.

«Οργάνωσε μια συνάντηση στην Κίνα για τον Ρόουλαντς, ο οποίος ήθελε να αναπτύξει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκεί. Όλα τα αρχεία από την περίοδο που διετέλεσε εμπορικός απεσταλμένος μεταξύ 2001 και 2011 παραμένουν κλειστά. Θα έπρεπε να βρίσκονται στο Εθνικό Αρχείο. Παραμένουν κλειστά και αυτό είναι μέρος της συνωμοσίας σιωπής γύρω από τον Άντριου, την οποία πρέπει να σπάσουμε», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον βασιλιά Κάρολο σχετικά με τον Άντριου, ο Λάουνι είπε ότι ήθελε «λιγότερη μυστικότητα και περισσότερη διαφάνεια» από την βασιλική οικογένεια.

Ο ιστορικός έδωσε τη συνέντευξη πριν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αφαιρέσει επίσημα τους τίτλους του Άντριου.

«Ο Άντριου δυσφημεί τον θεσμό. Υπονομεύει όλο το καλό έργο που κάνει η υπόλοιπη οικογένεια. Αν είχε γίνει σωστή εξέταση του Άντριου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος, μερικά από αυτά τα προβλήματα ίσως να μην είχαν συμβεί. Νομίζω ότι η οικογένεια θα κέρδιζε πολύ σεβασμό αν τον έδιωχνε. Αν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, ας τις αντιμετωπίσει. Ας πάει, αν χρειαστεί, στη φυλακή. Αυτό θα δείξει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Μιλάω ως κάποιος που θέλει να επιβιώσει η μοναρχία. Αλλά δεν θέλω να επιβιώσει αν αυτοί οι διεφθαρμένοι και απατεώνες έχουν ελεύθερη πρόσβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.