Πούτιν: Ζωτικής σημασίας για τη ρωσική κυριαρχία, η ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της έκθεσης που διοργάνωσε η τράπεζα Sberban, κάλεσε να δημιουργηθεί μία εθνική ομάδα εργασίας που θα συντονίζει το έργο της Ρωσίας, σχετικά με εγχώρια μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, όπως είπε, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ρωσικής κυριαρχίας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στη διάδοση πληροφοριών και είναι ικανά να επηρεάσουν τις απόψεις ολόκληρων εθνών. Πρόσθεσε ότι η εξάρτηση από LLMs σχεδιασμένα σε άλλες χώρες δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία.

«Για τη Ρωσία, αυτό είναι ζήτημα εθνικής, τεχνολογικής και αξιακής κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, η χώρα μας πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δικών της τεχνολογιών και προϊόντων στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Πούτιν στο AI Journey, την κορυφαία ρωσική εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Πούτιν είπε ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα και στη διασφάλιση κοντινών ενεργειακών πηγών, όπως μικρής κλίμακας πυρηνικούς σταθμούς.

Παρόλο που η Ρωσία υστερεί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στην AI, δύο μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το Gigachat και το Yandex GPT, έχουν αναπτυχθεί από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, τη Sberbank και τη Yandex.

Η Sberbank, η οποία εξελίχθηκε από μια παραδοσιακή τράπεζα σε εταιρεία τεχνολογίας, ανακοίνωσε μια νέα έκδοση του Gigachat την Τετάρτη και παρουσίασε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, από ανθρωποειδή ρομπότ έως ΑΤΜ που σαρώνουν την υγεία, στον Πούτιν.

Ο Πούτιν είπε ότι η συμβολή των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στο ρωσικό ΑΕΠ θα πρέπει να ξεπεράσει τα 11 τρισεκατομμύρια ρούβλια (136,57 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030. Κάλεσε για την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου εφαρμογής της AI, πέρα από την ομάδα εργασίας, και παρότρυνε κρατικούς φορείς και εταιρείες να κάνουν αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τον αποκλεισμό των εισαγωγών υλικού, συμπεριλαμβανομένων των μικροτσίπ, οι δυτικές κυρώσεις έχουν αποτελέσει εμπόδιο στις ρωσικές προσπάθειες για την επέκταση της υπολογιστικής ικανότητας και την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ενάντια στην υπερβολική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είπε ότι μόνο ρωσικά μοντέλα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εθνική ασφάλεια και τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα δεν θα φεύγουν από τη χώρα.