Πορτογαλία: Παραιτήθηκε το ΔΣ αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τις αποκαλύψεις για τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

THESTIVAL TEAM

Το διοικητικό συμβούλιο της πορτογαλικής εταιρείας αστικών συγκοινωνιών Carris – η οποία διαχειρίζεται λεωφορεία, τραμ και τελεφερίκ στη Λισαβόνα – παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση επιβαρυντικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια του εκτροχιασμού του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος της κρατικής εταιρείας Carris Πέδρο Μπόγκας και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο παραιτήθηκαν, ανακοίνωσε το δημαρχείο της Λισαβόνας. Ο δήμαρχος Κάρλος Μοέδας επανεξελέγη στις 12 Οκτωβρίου, δεσμευόμενος να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν «την αξιοπιστία μιας εταιρείας θεμελιώδους σημασίας» για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας όπως αναφέρει το protothema.gr.

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό οργανισμό διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων (GPIAAF), ο εκτροχιασμός προκλήθηκε όταν κόπηκε καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ. Στην προκαταρκτική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, υπογραμμίζεται πως το καλώδιο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που είχε ορίσει η Carris, η οποία είχε αναθέσει τις εργασίες συντήρησης σε υπεργολάβο.

Παρότι στα αρχεία φαίνονται καταγεγραμμένες οι εργασίες συντήρησης που έγιναν, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι εργασίες δεν αντιστοιχούν σε αυτές που πραγματικά εκτελέστηκαν. Εν αναμονή της τελικής έκθεσης, συνέστησαν να παραμείνουν ακινητοποιημένα τα τρία τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και μηχανισμούς ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ένα βαγόνι του τελεφερίκ Γκλόρια εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε με ορμή σε κτίριο, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι να τραυματιστούν. Οι νεκροί ήταν πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Γάλλος, ένας Ελβετός, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός.

