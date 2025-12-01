MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

“Πολύ αισιόδοξη” η αμερικανική κυβέρνηση για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Ηαμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν χθες στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη» είπε η Λέβιτ. «Μόλις χθες (…) είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα», σημείωσε.

Πριν από δέκα ημέρες οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία, το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον τροποποίησε αυτό το σχέδιο, σε συνεργασία με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και την Κυριακή το επεξεργάστηκε και πάλι, με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Οι αμερικανοουκρανικές συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» και από τις δύο πλευρές, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «απομένει ακόμη να γίνει δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος, λόγω του πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Δεκεμβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Λατινόπουλου: “Να εξεταστεί η θανατική ποινή σε όσους ασελγούν σε ανήλικους”

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η Χριστίνα Kολέτσα υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο με… μαγιό στην παραλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Εκλογές ΦΣΘ: Μεγάλος νικητής η μαζική συμμετοχή των φαρμακοποιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Εύσημα του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη: “Κάνατε τα μέγιστα, είστε ο πιο εργατικός υπουργός”

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

“Έρχεται αφρικανική καταιγίδα”: Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά