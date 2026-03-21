Πόλεμος στο Ιράν: Ζημιές 800 εκατ. δολαρίων σε βάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ

Οι ιρανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ προκάλεσαν ζημιές ύψους περίπου 800 εκατ. δολαρίων τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου, σύμφωνα με νέα ανάλυση. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών σημειώθηκε κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν την εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και ανάλυση του BBC.

Η πλήρης έκταση των ζημιών που προκάλεσαν τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή παραμένει ασαφής. Ωστόσο, η εκτίμηση των 800 εκατ. δολαρίων για ζημιές σε στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ- υψηλότερη από προηγούμενες αναφορές- αποτυπώνει το αυξανόμενο κόστος για την Ουάσιγκτον καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται.

“Οι ζημιές στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή έχουν υποτιμηθεί”, δήλωσε ο Μαρκ Κανσιάν, συντάκτης της μελέτης. “Αν και φαίνεται ότι είναι εκτεταμένες, το πλήρες μέγεθος δεν θα γίνει γνωστό μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία”, σημείωσε.

Το Ιράν στόχευσε, μεταξύ άλλων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και δορυφορικών επικοινωνιών σε χώρες όπως η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημαντικό μέρος των ζημιών προκλήθηκε από πλήγμα σε ραντάρ συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία. Το σύστημα ραντάρ AN/TPY-2 κοστίζει περίπου 485 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, και χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Τι δείχνει η ανάλυση δορυφορικών εικόνων

Επιπλέον, οι επιθέσεις προκάλεσαν επιπλέον ζημιές ύψους 310 εκατ. δολαρίων σε κτίρια, εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές σε αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις τρεις αεροπορικές βάσεις- Ali Al-Salim στο Κουβέιτ, Al-Udeid στο Κατάρ και Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία- με νέες ζημιές να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων της σύγκρουσης.

Όπως αναφέρει το BBC, τα συστήματα ραντάρ και δορυφόρων βρίσκονται στο επίκεντρο από την αρχή, καθώς λειτουργούν ως “μάτια και αυτιά” των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν κυρίως την καταστροφή δύο ραδιοθόλων – προστατευτικών περιβλημάτων για τον ευαίσθητο αυτό εξοπλισμό. Είναι πολύ πιθανό τα ίδια τα συστήματα να έχουν υποστεί ζημιές, αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η έκταση.

Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις όπως το Camp Arifjan στο Κουβέιτ και στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά αεροσκάφη. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκε καπνός να αναδύεται από εξαρτήματα συστημάτων THAAD. Πιο εκτεταμένες ζημιές στα ίδια συστήματα έχουν καταγραφεί σε βάσεις των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία, αν και το συνολικό κόστος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Η αποδυνάμωση αυτών των συστημάτων φέρεται να οδήγησε τις ΗΠΑ στην αναδιάταξη εξοπλισμού THAAD από τη Ν. Κορέα προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται. Οι ΗΠΑ έχουν χάσει 13 στρατιωτικούς από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Hrana), ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει φτάσει σχεδόν τους 3.200, εκ των οποίων περίπου 1.400 είναι άμαχοι.

Το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον χρηματοδότηση

Το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων για τον πόλεμο. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί.

“Χρειάζονται χρήματα για να εξοντώσεις τους κακούς”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη των στόχων τους, που περιλαμβάνουν την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αποδυνάμωση της στρατιωτικής του ισχύος.

“Τα πάμε εξαιρετικά καλά στο Ιράν”, δήλωσε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, με σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και αυξανόμενη αβεβαιότητα για τη διάρκεια του πολέμου και το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων.