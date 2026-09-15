Πλήγματα της Ρωσίας σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι χτυπήθηκαν συνοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι διαπιστώθηκε «σοβαρός τραυματισμός» ενός άνδρα σε τρίτη.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως άκουγε εκρήξεις.

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μια τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν το τελευταίο διάστημα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο. Τους τελευταίους μήνες έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 300, κυρίως σε ή κοντά σε περιοχές στην πρώτη γραμμή.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν παράλληλα ότι διεξήχθησαν προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιά σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon στην πόλη Ταγκανρόγκ (νοτιοδυτικά), μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της Ραστόφ Γιούρι Σλιούσαρ.

Στη Σαμάρα, επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ, χωρίς να την κατονομάσει. Στην περιφέρεια αυτή βρίσκονται πολλά μεγάλα διυλιστήρια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που δίνουν οι αρχές των δυο εμπόλεμων χωρών με ανεξάρτητο τρόπο.

Χθες βράδυ, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να δεχτεί πρόταση της Ουάσιγκτον να σταματήσουν αμοιβαία οι επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών, αλλά με προϋπόθεση ότι οι σύμμαχοι της χώρας του θα εγγυηθούν ότι η Μόσχα είναι αληθινά διατεθειμένη να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ