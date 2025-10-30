Πηγές τουρκικού υπ. Άμυνας για Eurofighter: Στα 5,4 δισ. λίρες το κόστος της αγοράς από τη Βρετανία

Το κόστος του έργου για τα 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon για τα οποία Βρετανία και Τουρκία σύναψαν συμφωνία σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας επισημαίνοντας ότι ανέρχεται στα 5,4 δισ. βρετανικές λίρες και όχι στα 8 δισ. λίρες όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ,

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι τουρκικές πηγές σχολιάζουν ότι «στις 27 Οκτωβρίου 2025, υπογράφηκε σύμβαση με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter Typhoon νέας παραγωγής, εξοπλισμού και διαφόρων πυρομαχικών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας.

Το κόστος του έργου για τα 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon νέας παραγωγής, τον εξοπλισμό αποστολής του αεροσκάφους και διάφορους τύπους και ποσότητες πυρομαχικών που περιλαμβάνονται στην προμήθεια ανέρχεται σε περίπου 5,4 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα προμηθευτούν από το Κατάρ και το Ομάν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας».