MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πηγές τουρκικού υπ. Άμυνας για Eurofighter: Στα 5,4 δισ. λίρες το κόστος της αγοράς από τη Βρετανία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το κόστος του έργου για τα 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon για τα οποία Βρετανία και Τουρκία σύναψαν συμφωνία σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας επισημαίνοντας ότι ανέρχεται στα 5,4 δισ. βρετανικές λίρες και όχι στα 8 δισ. λίρες όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ,

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι τουρκικές πηγές σχολιάζουν ότι «στις 27 Οκτωβρίου 2025, υπογράφηκε σύμβαση με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter Typhoon νέας παραγωγής, εξοπλισμού και διαφόρων πυρομαχικών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας.

Το κόστος του έργου για τα 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon νέας παραγωγής, τον εξοπλισμό αποστολής του αεροσκάφους και διάφορους τύπους και ποσότητες πυρομαχικών που περιλαμβάνονται στην προμήθεια ανέρχεται σε περίπου 5,4 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα προμηθευτούν από το Κατάρ και το Ομάν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Αιχμές Διαμαντοπούλου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: “Η εικόνα Ανδρουλάκη έχει ζητήματα”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα οι δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων – “Δεν είχα άλλη επιλογη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται το διεθνές τουρνουά Γκόλμπολ για αθλητές με οπτική αναπηρία

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης του 7ώροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη – Διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Καματερό: Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου αμφίβολης προέλευσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λαμπίκο η παραλιακή λεωφόρος πριν και μετά από την παρέλαση