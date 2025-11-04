MENOY

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ως 46ος αντιπρόεδρος, υπηρέτησε στο πλευρό του προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου από το 2001 έως το 2009, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Θεωρείται ο αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» και ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ.

Παρά τη μακρά και ισχυρή επιρροή του στην Ουάσιγκτον, ο Τσέινι υπήρξε βαθιά διχαστική προσωπικότητα, γράφει το CNN. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του αποστασιοποιήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταδικάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως απειλή για την Δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας του και τις επανειλημμένες καρδιακές προσβολές, ο Τσέινι επέζησε χάρη σε μεταμόσχευση καρδιάς το 2012, την οποία αποκάλεσε «δώρο ζωής».

ΗΠΑ

