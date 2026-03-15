Πέθανε ο Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης που διέδωσε την ελληνική κουζίνα στη Γαλλία

Ο Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης, ο οποίος έκανε δημοφιλή την ελληνική κουζίνα στη Γαλλία, πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 69 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία του.

«Δημιουργός και πρεσβευτής της ελληνικής κουζίνας στη Γαλλία, μια ιδρυτική και εμπνευσμένη προσωπικότητα, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης αφήνει πίσω του μια σημαντική γαστρονομική και ανθρώπινη κληρονομιά», έγραψε η εταιρεία του με ανάρτηση στο Instagram.

Ο όμιλος διαθέτει πέντε εστιατόρια στο Παρίσι και δέκα ντελικατέσεν στην γαλλική πρωτεύουσα, το Στρασβούργο και τη Νίκαια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

«Για πάνω από 45 χρόνια, με αφοσίωση και πάθος, εργάστηκε για την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας, χτίζοντας μια πραγματική πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας», τόνισε η εταιρεία του.

Η απώλειά του Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο κυπριακό ελληνισμό, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, μιας προσωπικότητας που τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του», τόνισε ο Χριστοδουλίδης σε γραπτή του ανακοίνωση. Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης, σημειώνει, «υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με τον οδηγό Gault & Millau, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης έφτασε στο Παρίσι το 1977 και εγγράφηκε στην πανεπιστημιακή σχολή Jussieu για να σπουδάσει ψυχολογία και κοινωνιολογία, χρηματοδοτώντας τις σπουδές του εργαζόμενος με τον αδελφό του σε ένα ελληνικό εστιατόριο στην οδό Μουφτάρντ.

«Μετά από διάφορες θέσεις σε παρόμοια καταστήματα στο Καρτιέ Λατέν, ο νεαρός φοιτητής συνειδητοποίησε ότι ήθελε να γίνει σεφ, ιδιαίτερα για να ανεβάσει το επίπεδο της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας στη Γαλλία».

Το 1981, αυτός και οι δύο αδελφοί του άνοιξαν ένα ντελικατέσεν και ένα παντοπωλείο, και στη συνέχεια το μπιστρό Les Délices d’Aphrodite, «μια ταβέρνα σαν αυτές που βρίσκονται στην Αθήνα ή τη Λεμεσό», σύμφωνα με την Gault & Millau.

Ταυτόχρονα, εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Μαγειρικής Τεχνών Lenôtre πριν ανοίξει το εστιατόριο Mavrommatis, το οποίο βραβεύτηκε με ένα αστέρι Michelin το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πιερία: Στην εντατική παραμένει γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά – Δίνει “μάχη” για τη ζωή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Σερραίοι οδηγοί πηγαίνουν στη Βουλγαρία για φθηνή βενζίνη και πετρέλαιο – Μεγάλη διαφορά στις τιμές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

“Ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά” λέει για τον αστυνομικό που παραβίασε το κόκκινο η οικογένεια του 63χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Βουλή

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Λιάγκας για την επίθεση σκύλων στην Πιερία: “Η γυναίκα του χαροπαλεύει στη ΜΕΘ και αυτός κάνει διακοπές, έχω πάθει σοκ”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή του παππού μου, ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 1/10 από αυτά που είχε ζήσει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε