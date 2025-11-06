MENOY

Περού: Ανεπιθύμητη από το Κογκρέσο η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ – Κηρύχθηκε “persona non grata”

Νέα διπλωματική κρίση στη Λατινική Αμερική: το κοινοβούλιο του Περού ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, «persona non grata» («ανεπιθύμητο πρόσωπο») για «απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας των Άνδεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι περουβιανές αρχές κατηγορούν την πρόεδρο του Μεξικού ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της έχει υιοθετήσει «εχθρική στάση» απέναντι στο Περού.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται τρεις ημέρες μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στο Περού και το Μεξικό. Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση του Περού είχε ανακοινώσει τη ρήξη, αντιδρώντας στο πολιτικό άσυλο που παραχώρησε η Πόλη του Μεξικού στην πρώην πρωθυπουργό του Περού, Μπέτσι Τσάβες, η οποία διώκεται για την υποτιθέμενη συμμετοχή της στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο του 2022.

Η μεξικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αντιδράσει δημόσια στην απόφαση, η οποία σηματοδοτεί ένα νέο επεισόδιο έντασης στη Λατινική Αμερική γύρω από το ζήτημα του πολιτικού ασύλου και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας.

