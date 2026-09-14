Πένθος για τον Άντι Μπέρναμ, πέθανε ο πατέρας του που έπασχε από Αλτσχάιμερ – Δεν γνώριζε ότι ο γιος του έγινε πρωθυπουργός της Βρετανίας

Βαρύ πένθος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, καθώς πέθανε ο πατέρας του, Ρόι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ και διέμενε σε μονάδα φροντίδας. Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε την είδηση, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο θάνατος του πατέρα του έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ, στις 20 Ιουλίου. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια λίγο πριν περάσει το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ για τη βαθιά θλίψη που ένιωθε επειδή, εξαιτίας της ασθένειάς του, ο πατέρας του δεν μπορούσε να αντιληφθεί το σημαντικότερο πολιτικό επίτευγμα της ζωής του.

«Αυτό είναι κάτι που με στενοχωρεί, γιατί θα ήταν περήφανος», είχε πει τον Ιούλιο, περιγράφοντας μία από τις επισκέψεις του στον πατέρα του στη μονάδα φροντίδας λίγο πριν αναλάβει πρωθυπουργός.

Για τον Άντι Μπέρναμ, όμως, η άνοδός του στην κορυφή της βρετανικής πολιτικής δεν αποτελούσε μόνο προσωπική επιτυχία. Όπως είχε εξηγήσει, θεωρούσε ότι ήταν επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειάς του και, κατά συνέπεια, και του πατέρα του, ακόμη κι αν εκείνος δεν μπορούσε πλέον να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Η μάχη του πατέρα του που έγινε πολιτικό στοίχημα

Η περιπέτεια του Ρόι Μπέρναμ με το Αλτσχάιμερ είχε επηρεάσει βαθιά και την πολιτική ατζέντα του γιου του. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην προσωπική εμπειρία της οικογένειάς του από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, παρουσιάζοντάς την ως έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιδιώκει ριζικές αλλαγές στον συγκεκριμένο τομέα.

Λίγο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας είχε δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του συστήματος, μιλώντας για τον πατέρα του αλλά και για «τα εκατομμύρια ανθρώπων σαν κι εκείνον» που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αδυναμίες και τις αδικίες της σημερινής κοινωνικής φροντίδας.

Ο Μπέρναμ είχε περιγράψει με σκληρά λόγια την κατάσταση που είχε βιώσει από κοντά, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι στις δομές φροντίδας καλούνται να λειτουργούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Είχε επιμείνει ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο προσωπικό αλλά σε ένα σύστημα το οποίο, όπως είχε πει, «έχει καταρρεύσει» και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Η προσωπική ιστορία του πατέρα του είχε έτσι μετατραπεί σε μία από τις ισχυρότερες αναφορές του όταν μιλούσε για την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου κοινωνικής φροντίδας στη Βρετανία.

Η πολιτική επιθυμία του Ρόι που υιοθέτησε ο γιος του

Υπήρχε και μία ακόμη πολιτική σύνδεση μεταξύ πατέρα και γιου. Ο Ρόι Μπέρναμ υποστήριζε επί χρόνια την καθιέρωση της απλής αναλογικής στη Βρετανία και προσπαθούσε να πείσει τον γιο του να αλλάξει στάση απέναντι στο εκλογικό σύστημα.

Τελικά, ο Άντι Μπέρναμ μετακινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, όμως είχε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί ποτέ ότι κατάφερε τελικά να τον πείσει.

Στις 20 Ιουλίου, την ημέρα που διορίστηκε επισήμως πρωθυπουργός από τον βασιλιά και έφτασε στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ είχε φωτογραφηθεί να αγκαλιάζει τη μητέρα του, Αϊλίν.

Ο πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ γεννήθηκε στο Μέρσεϊσαϊντ και μεγάλωσε σε οικογένεια στην οποία η θρησκεία είχε έντονη παρουσία. Την καθολική πίστη την κληρονόμησε από τη μητέρα του και φοίτησε σε καθολικά σχολεία. Ο ίδιος είχε αφηγηθεί στο παρελθόν ότι ο πατέρας του, ο οποίος δεν ήταν καθολικός, αισθανόταν άγχος όταν επρόκειτο να γνωρίσει για πρώτη φορά την οικογένεια της Αϊλίν, σε μια εποχή κατά την οποία οι θρησκευτικές διαφορές είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο Λίβερπουλ.

Από τον Great North Run στο πένθος

Μόλις μία ημέρα πριν γίνει γνωστός ο θάνατος του πατέρα του, ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν μεταξύ των περίπου 63.000 δρομέων που συμμετείχαν στον Great North Run.

Ο Μπέρναμ ολοκλήρωσε τον ημιμαραθώνιο σε μία ώρα και 57 λεπτά, τρέχοντας για να συγκεντρώσει χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση Changing Lives, την οποία είχε επισκεφθεί τον προηγούμενο μήνα στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της αστεγίας.

Για το απόγευμα της Δευτέρας είχε προγραμματιστεί συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ με περιφερειακούς δημάρχους, επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της νέας κυβέρνησης για επενδύσεις και ανάπτυξη. Η συνάντηση, όπως και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του πρωθυπουργού για τη Δευτέρα και την Τρίτη, ακυρώθηκε μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Για τον Άντι Μπέρναμ, η απώλεια έχει και μια ιδιαίτερα οδυνηρή διάσταση: ο άνθρωπος που, όπως ο ίδιος έχει αναγνωρίσει, συνέβαλε στη διαδρομή που τον οδήγησε μέχρι την Ντάουνινγκ Στριτ, έφυγε από τη ζωή χωρίς να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του είχε φτάσει τελικά στην πρωθυπουργία.