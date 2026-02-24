MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό ο Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν

|
THESTIVAL TEAM

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Ασράφ Χακίμι, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν θα παραπεμφθεί σε δίκη για βιασμό, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από τρία χρόνια δικαστικής έρευνας, η ανακρίτρια αποφάσισε την Τρίτη (24/2) την παραπομπή του Μαροκινού διεθνούς ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου, όπως μετέδωσε το France Info και επιβεβαίωσε η L’Equipe. Ήδη από την 1η Αυγούστου 2025, η εισαγγελία της Ναντέρ είχε ζητήσει τη διεξαγωγή δίκης.

Ο 27χρονος διεθνής δεξιός μπακ είχε τεθεί σε καθεστώς ανάκρισης και υπό δικαστικό έλεγχο τον Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι τη βίασε στο σπίτι του, στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ (Ο-ντε-Σεν), λίγες μέρες νωρίτερα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, η νεαρή γυναίκα είχε προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα του Βαλ-ντε-Μαρν, όπου δήλωσε ότι υπήρξε θύμα βιασμού. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η ίδια ανέφερε ότι γνώρισε τον Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω του Instagram και μετέβη στο σπίτι του με VTC (όχημα με οδηγό), που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος.

Υποστήριξε ότι ο Χακίμι τη φίλησε και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της, προτού τη βιάσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα κατόρθωσε τελικά να τον απωθήσει και επικοινώνησε μέσω SMS με φίλη της, η οποία και την παρέλαβε από το σπίτι του σε κακή κατάσταση.

«Περιμένω ήρεμος τη δικαίωση. Ξέρω πως η κατηγορία είναι ψευδής και είμαι σίγουρος πως το δικαστήριο θα αναγνωρίσει πως είμαι αθώος» τόνισε από την πλευρά του ο διάσημος άσος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δημογλίδου: Η ΕΛΑΣ βρέθηκε στo Νοσοκομείο Νίκαιας, γιατί υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα – Καμία χρήση βίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης από σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Το ταξίδι στην Ταϊλάνδη ήταν δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Κυψέλη: Σοκάρει η κόρη του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη ΑμΕΑ – “Με κακοποίησε όταν ήμουν 7 χρονών”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό ο Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ηρακλής: Έτσι παίρνει την άνοδο στην Super League από το Σάββατο