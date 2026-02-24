Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό ο Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Ασράφ Χακίμι, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν θα παραπεμφθεί σε δίκη για βιασμό, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από τρία χρόνια δικαστικής έρευνας, η ανακρίτρια αποφάσισε την Τρίτη (24/2) την παραπομπή του Μαροκινού διεθνούς ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου, όπως μετέδωσε το France Info και επιβεβαίωσε η L’Equipe. Ήδη από την 1η Αυγούστου 2025, η εισαγγελία της Ναντέρ είχε ζητήσει τη διεξαγωγή δίκης.

Ο 27χρονος διεθνής δεξιός μπακ είχε τεθεί σε καθεστώς ανάκρισης και υπό δικαστικό έλεγχο τον Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι τη βίασε στο σπίτι του, στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ (Ο-ντε-Σεν), λίγες μέρες νωρίτερα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, η νεαρή γυναίκα είχε προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα του Βαλ-ντε-Μαρν, όπου δήλωσε ότι υπήρξε θύμα βιασμού. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η ίδια ανέφερε ότι γνώρισε τον Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω του Instagram και μετέβη στο σπίτι του με VTC (όχημα με οδηγό), που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος.

Υποστήριξε ότι ο Χακίμι τη φίλησε και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της, προτού τη βιάσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα κατόρθωσε τελικά να τον απωθήσει και επικοινώνησε μέσω SMS με φίλη της, η οποία και την παρέλαβε από το σπίτι του σε κακή κατάσταση.

«Περιμένω ήρεμος τη δικαίωση. Ξέρω πως η κατηγορία είναι ψευδής και είμαι σίγουρος πως το δικαστήριο θα αναγνωρίσει πως είμαι αθώος» τόνισε από την πλευρά του ο διάσημος άσος.