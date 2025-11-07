Παραμυθένιες εικόνες από τη Βιέννη: Άνοιξε η πρώτη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Ευρώπη για το 2025 – Δείτε βίντεο

Σε καμία άλλη πόλη της Ευρώπης δεν υπάρχουν περισσότερες χριστουγεννιάτικες αγορές από ό,τι στη Βιέννη. 14 στο σύνολο, σκορπισμένες σε όλη την πόλη, δικαίως δίνουν το πλεονέκτημα σε έναν από τους πιο παραδοσιακούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Η μυρωδιά από μοσχοκάρυδο, κανέλα, ζεστό κρασί, σοκολάτα, κάστανα και καβουρδισμένα αμύγδαλα πλημμυρίζει τους στολισμένους με χιλιάδες λαμπιόνια δρόμους, από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Σηματοδοτώντας την έναρξη της σεζόν και φέτος, η Βιέννη ξεκίνησε νωρίς ανοίγοντας την Χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι Schönbrunn, την πρώτη από τις 14 της πόλης και την πρώτη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Ευρώπη για το 2025. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου φωταγωγήθηκε και προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια μαγική εορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη γιορτινά στολίδια και χειροποίητα προϊόντα.

Έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, ο προαύλιος χώρος του Ανακτόρου Σενμπρούν μεταμορφώνεται για άλλη μια φορά σε έναν μαγικό κόσμο εμπειριών για μικρούς και μεγάλους.

Αμέτρητα φώτα, 95 όμορφοι διακοσμημένοι πάγκοι και μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά χειροτεχνήματα, τοπική κουζίνα και ξεχωριστές εμπειρίες για όλη την οικογένεια δημιουργούν μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων – προσκαλώντας τους επισκέπτες να θαυμάσουν, να απολαύσουν και να χαλαρώσουν.

Στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Παλατιού Schönbrunn, οι μικροί επισκέπτες βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκτός από το δωρεάν πατινάζ στον πάγο στο βιώσιμο παγοδρόμιό μας για παιδιά μέχρι τις 2:00 μ.μ., διάφορα παιχνίδια, ειδικά σχεδιασμένα παιδικά μενού σε λογικές τιμές από τα περίπτερα τροφίμων μας, παιδικές κούπες, μικρές καλύβες για παιδιά, ένας λαβύρινθος από άχυρο και δημιουργικά εργαστήρια θα πυροδοτήσουν την προσμονή για τα Χριστούγεννα και θα κάνουν τα μάτια των παιδιών να λάμψουν.

Φέτος, οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να προσβλέπουν σε νέα αξιοθέατα που θα εμπλουτίσουν την Χριστουγεννιάτικη Αγορά με ακόμη περισσότερα αξιοθέατα – διασφαλίζοντας ότι κάθε χρονιά θα γίνεται μια νέα εμπειρία.

Ώρες λειτουργίας:

6 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου 2025: 10:00 π.μ. – 9:00 μ.μ.

24 Δεκεμβρίου 2025: 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

25 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026: 10:00 π.μ. – 7:00 μ.μ.

