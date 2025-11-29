Παντρεύτηκε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τη διακυβέρνηση της χώρας για να παντρευτεί την Τζόντι Χέιντον.

Ο Αλμπανέζι έγινε ο πρώτος ηγέτης της Αυστραλίας που παντρεύτηκε ενώ είναι στο πρωθυπουργικό γραφείο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Καμπέρα το απόγευμα του Σαββάτου, μια μέρα μετά την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής χρονιάς.

«Είμαστε ευτυχείς που μοιραζόμαστε την αγάπη και τη δέσμευσή μας να περάσουμε τη μελλοντική μας ζωή μαζί, μπροστά στην οικογένειά μας και τους πιο στενούς μας φίλους», δήλωσε ο Αλμπανέζι, σύμφωνα με το BBC. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας δημοσίευσε και φωτογραφίες από τον γάμο του στο Twitter, τις οποίες συνόδευσε με τη λεζάντα: «Σε αγαπώ Τζόντι».

Μέχρι την μεγάλη μέρα, τα σχέδια για το γάμο κρατήθηκαν μυστικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Παρόντες ήταν οι γονείς της Τζόντι, καθώς και ο γιος του Αλμπανέζι από τον προηγούμενο γάμο του, ο Νέιθαν. Αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης παρευρέθηκαν στην τελετή.

Ο σκύλος του Αλμπανέζε, ο Τότο, μετέφερε τις βέρες, ενώ το ζευγάρι περπατούσε προς την έξοδο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)» του Στίβι Γουόντερ.

Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται το ευτυχισμένο ζευγάρι να περπατά προς την έξοδο.

Στη δεξίωση, ο πρώτος χορός του ζευγαριού έγινε με το «The Way You Look Tonight» του Φρανκ Σινάτρα. Οι καλεσμένοι ήπιαν μπύρες σε κουτάκια που είχαν τις φωτογραφίες του ζευγαριού.

Άντονι Αλμπανέζι και Τζόντι Χέιντον θα περάσουν τον μήνα του μέλιτος στην Αυστραλία. Όσο για την γνωριμία τους, είχε γίνει το 2020 σε ένα δείπνο στην Μελβούρνη, όταν το κόμμα του Αλμπανέζι ήταν στην αντιπολίτευση.