Πακιστανός ΥΠΕΞ: Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ η αμερικανική αποστολή προσγειώθηκε στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Ο Νταρ επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε πριν από λίγο στο Ισλαμαμπάντ όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

