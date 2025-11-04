MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως ένας 47χρονος και ένας 35χρονος έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι, συμπληρώνοντας πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την περιοχή, όπου διακρίνονται κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα.

Εννέα τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στην κοινότητα Μικολάιφκα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

